(CNN)-- قال الجيش العراقي في بيان، الخميس، إن طائرة مسيرة قصفت قاعدة للحشد الشعبي (PMF) في بغداد، معتبرا أن القصف "تصعيد خطير، وينتهك سيادة العراق".

وأعلن المتحدث العسكري باسم الجيش العراقي اللواء يحيى رسول، أن هجوم الطائرات بدون طيار الذي استهدف أحد "المقرات الأمنية" في العاصمة بغداد يعد "انتهاكا صارخا لسيادة العراق".

ولا يزال من غير الواضح من شن الضربة، لكن يحيى رسول قال في البيان إن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يتحمل المسؤولية عن الهجوم "غير المبرر".

وأكد يحيى رسول بحسب البيان: "نعتبر هذا القصف تصعيدا خطيرا واعتداء على العراق".

وقال مصدر لشبكة CNN في وقت سابق، إن الغارة أسفرت عن مقتل اثنين من المقاتلين، أحدهما قائد، في مسلحي مجموعة الحشد الشعبي المدعومة من إيران.

وذكر مصدر في قوات الحشد الشعبي لشبكة CNN، أن قائدا لمجموعة تابعة لجبهة الحشد الشعبي المدعومة من إيران قُتل في غارة مجهولة على قاعدتهم بشرق بغداد.

كما قتل مقاتل آخر في الغارة التي استهدفت ما وصفها المصدر بقاعدة لوجستية لجماعة الحشد الشعبي.

وكثفت الميليشيات المدعومة من إيران استهدافها للقوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.