دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مستخدمون على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الجمعة، مقطع فيديو لبعض الأفراد يقودون مركباتهم باستهتار ورعونة، وسط حشد تجمع حولهم لمشاهدتهم، بينما كشفت وزارة الداخلية الكويتية عما اتخذته حيال تلك الواقعة.

وقالت إدارة العلاقات والإعلام الأمني التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، في منشور عبر حساب الوزارة على منصة "إكس": "تفاعل قطاع المرور والعمليات ممثلاً في الإدارة العامة للمرور، بشكل فوري مع مقطع الفيديو المتداول ويتضمن تجمهر وعمليات استهتار ورعونة في منطقة الفحيحيل معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر".

وأضافت في منشورها: "توضح الإدارة أنه وعلى الفور، تم التوصل إلى بيانات المركبات وضبطهم، وجاري إحالة قائديها إلى محكمة المرور وحجز المركبات بكراج حجز المرور".

وأهابت إدارة العلاقات والإعلام الأمني "بالجميع إلى ضرورة الالتزام بقوانين وقواعد المرور، وفي حال رصد أي أعمال مخالفة للقانون، الاتصال على هاتف الطوارئ، حفاظا على وسلامة مرتادي الطرق".

وختمت إدارة الإعلام الأمني منشورها بتوجيه الشكر "للمواطن الذي قام بالتوثيق وإبلاغ الجهات المعنية، والذي جسد مبدأ (كل مواطن خفير)".