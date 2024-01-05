(CNN)-- قالت شركة الشحن العالمية العملاقة "ميرسك"، الجمعة، إنها ستحول جميع سفنها التي كان من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر في "المستقبل المنظور".

وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت الشركة أنها أوقفت السفر مؤقتا عبر المنطقة، في أعقاب هجوم على إحدى سفنها من قبل المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران.

وأضافت ميرسك في بيان، الجمعة، أنه بسبب استمرار المخاطر الأمنية "المرتفعة بشكل كبير"، سيتم الآن تحويل جميع سفن الشركة جنوبا حول طريق رأس الرجاء الصالح.

وأشارت ميرسك إلى أنه من خلال تعليق الرحلات عبر البحر الأحمر، فإنها تأمل في جلب المزيد من "القدرة على التنبؤ" للعملاء رغم حدوث تأخيرات.

وستشمل عمليات التحويل أيضا سفن شركة ميرسك التي مرت بالفعل عبر قناة السويس من البحر المتوسط، متجهة شرقا، حيث سيتم الآن إعادة هذه السفن عبر قناة السويس، والإبحار حول إفريقيا للوصول إلى وجهاتها.