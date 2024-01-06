ماكرون يعلق على عملية إنزال مساعدات أردنية - فرنسية مشتركة فى غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن بلاده والأردن أوصلتا مساعدات إنسانية عن طريق الجو إلى السكان والعاملين في مجال الإنقاذ بقطاع غزة.

وأضاف ماكرون، عبر منصة "إكس": "لا يزال الوضع الإنساني في قطاع غزة حرجا، وأوصلت فرنسا والأردن مساعدات إنسانية عن طريق الجوّ إلى السكان والعاملين في مجال الإنقاذ، في سياق هذه الأوضاع الصعبة".

كانت طائرات من طراز C130، تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وسلاح الجو الفرنسي نفّذت في عملية مشتركة، مساء الخميس، إنزالان جويان على محيط المستشفى الميداني الأردني الخاص/ 2 في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبهذه العملية المشتركة، كسر الأردن الحصار مجددا على قطاع غزة بمشاركة أجنبية للمرة الأولى وبمتابعة من الرئيس الفرنسي، ورافقت CNN بالعربية طائرة سلاح الجو الأردني في عملية الإنزال التاسعة التي تزامنت مع اليوم الـ 90 من الحرب على غزة.

ونُفذَت هذه العملية، عبر طواقم عسكرية مشتركة من الجانبين الأردني والفرنسي، إذ تأتي في إطار دعم فرنسا للموقف الأردني من القضية الفلسطينية، ومساعي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في توحيد الجهود الدولية لإيصال المساعدات للقطاع، ومساندة الفلسطينيين، والإصرار على مواصلة عمل المستشفيات الميدانية بلا توقف.

وأرسلت القوات المسلحة الأردنية المستشفى الخاص/2 إلى خان يونس، بتوجيهات ملكية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، وكان الأردن أولى الدول التي كسرت الحصار على قطاع غزة بتنفيذ عمليات الإنزال.

ولم تغب المتابعة الملكية الحثيثة لعمل مستشفيي غزة، حيث أشرف على تجهيز المستشفى الخاص/2 ولي عهد المملكة الأمير الحسين بن عبدالله، وشاركت الأميرة سلمى أيضا بإنزال جوي سابق إلى شمال القطاع.

وشملت مواد عملية الإنزال التاسعة عدة أطنان من المستلزمات الطبية والإغاثية والعلاجية، بواسطة صناديق مخصصة مزودة بمظلات موجهة بنظام GPS، وصلت مع مغيب شمس الخميس على القطاع، إلى المواقع المستهدفة وفقا للتوقيت المحدد لمخطط الإنزال، عند الساعة السادسة والدقيقة الواحدة مساء بتوقيت عمّان.

وعلى مدار نحو ساعة ونصف من الطيران المتواصل، رصدت CNN بالعربية عمل طواقم سلاح الجو الأردني منذ اللحظات الأولى لتزويد الطائرة بالمستلزمات وتحميلها في الصناديق المخصصة للإنزال المزودة بالمظلات، وتثبيتها بدقة على مسار الإنزال، مرورا بعمليات التجهيز والاستعداد للمظليين بعد إغلاق بوابة الطائرة حتى إتمام عملية الإنزال.

وأرسل الأردن منذ بداية الحرب على غزة، نحو 25 طائرة مساعدات إغاثية كما نفّذ 9 إنزالات جوية، إضافة إلى تسيير 133 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية.

وبحسب الإحصاءات الرسمية التي حصل عليها الموقع، فقد أجرى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في جنوب غزة حتى الخميس، 5209 عمليات جراحية مع تسجيل ما مجموعه 30827 من المراجعين.