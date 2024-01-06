نشر السبت ، 06 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لسائق سيارة يحاول دهس أشخاص ويصطدم بمركبات قبل الفرار من الموقع الأمر الذي اثار تفاعلا.

وزارة الداخلية السعودية أعادت نشر مقطع الفيديو المتداول "مموها" على صفحتها بمنصة سناب شات بالإضافة إلى صورة للمشتبه به بعد إلقاء القبض عليه.

وقالت الداخلية في بيان: "قبض مرور منطقة الرياض على مواطن لقيادته مركبته بتهور وتعمد صدم مركبات ومحاولة دهس والهروب من الموقع.."

وأضافت: "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".