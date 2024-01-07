ضاحي خلفان يثير تفاعلا بقوله: "المجرم الذي قتل رابين قتل السلام"

نشر الأحد ، 07 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدث نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان، الأحد، عما أسماه "قتل عملية السلام في الشرق الأوسط"، بعد اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إسحق رابين، وهو ما أثار تفاعلا.

وقال ضاحي خلفان في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "المجرم الذي قتل رابين قتل السلام في الشرق الأوسط".

وكان رابين قد اُغتيل في 4 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1995 في تل أبيب.

وأضاف نائب رئيس الشرطة في دبي في منشور آخر عبر منصة "إكس"، مساء السبت، أن "إسرائيل بحاجة إلى قائد يحمل فكر رابين...فكر السلام".

وكتب ضاحي خلفان في منشور ثالث عبر حسابه الرسمي قائلا: "الأيام القليلة القادمة ستأتي لكم بأخبار عن خلافات عميقة بين القيادات الإسرائيلية"، حسب وصفه.

وأوضح خلفان: "هناك من يريد محاكمة نتنياهو محاكمة علنية وهناك من يريد أن يغطي على فشله الذريع في عدم التصدي لحماس أثناء الاختراق الأمني، أكد أحد المصادر الإسرائيلية أن نتنياهو أصبح غير مرغوب فيه شعبيا"، حسب قوله.

وتفاعل نشطاء ما كتبه ضاحي خلفان على منصة "إكس"، وجاءت أبرز الردود والتعليقات كالتالي: