دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق خطيب جامع الشيخ سلطان بن زايد الأول في الإمارات، وسيم يوسف، على إعلان النيابة العامة الإماراتية إحالة 84 متهما "أغلبهم من جماعة الإخوان المسلمين" إلى محكمة أمن الدولة، السبت.

وقال وسيم يوسف في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "حينما قلت إن الفكر المجرم والقاتل ما زال بيننا وأنهم يعيشون بين ظهرانينا !قام بعضهم بالهجوم والتنمر علي ! والمضحك أنهم أسندوا كلامي هذا ضمن شكوى الـ22 محامي ضدي ووضعوه في ملف الشكوى و قالوا للقاضي بالمحكمة :نحن لا يوجد بيننا متطرفين وظلاميين و إخوان مسلمين في #الإمارات !! لقد انتهوا !"

وتابع وسيم يوسف قائلا: "ها هم خرجوا مرة أخرى وأرادوا بنا شراً !لا تصدقوا أي إنسان يخبركم أن التطرف و الإرهاب أنتهى !هؤلاء جرذان يختبئون ولا يختفون ! ولا تصدقوا أي رجل دين يقول لكم : لا يوجد بين شبابنا فكر متطرف هؤلاء يبدعون بوضع مساحيق التجميل لعنهم الله ..شكراً لأمن الدولة في وطني".

وكان النائب العام الإماراتي، حمد سيف الشامسي قد أعلن السبت، إحالة 84 متهما "أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي" إلى محكمة أمن الدولة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن إحالة المتهمين الذين لم تسمّهم إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) "لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة". لافتة إلى أن المتهمين كانوا "قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة".