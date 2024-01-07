نشر الأحد ، 07 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الأحد، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في عمان، وحذر من "التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان" على غزة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأكد الملك عبدالله الثاني على "ضرورة وضع حد للأزمة الإنسانية المأساوية في القطاع".

وجدد العاهل الأردني خلال اللقاء مع الوزير الأمريكي والذي حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، "التأكيد على أهمية دور الولايات المتحدة بالضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للقطاع بشكل كاف ومستدام"، طبقا للوكالة الأردنية.

وأوضح الملك عبدالله الثاني أن "المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

وأكد العاهل الأردني مجددا "رفض الأردن الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي"، لافتا إلى "ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم"، كما شدد على "رفض المملكة لمحاولات الفصل بين غزة والضفة الغربية باعتبارهما امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة"، كما أوردت وكالة "بترا".

وأوضح الملك عبد الله أن "ما يمارسه المستوطنون المتطرفون من أعمال عنف بحق الفلسطينيين وانتهاكات للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، أمر مرفوض ويجب التصدي له، قبل أن يؤدي إلى تفجر الأوضاع في المنطقة"، طبقا لوكالة "بترا".

وبحسب الوكالة الأردنية فقد "تناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات".

وفي وقت سابق، كان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي استقبل نظيره الأمريكي، وبحث الجانبان الحرب في غزة وضرورة تعزيز إرسال المساعدات الإنسانية للقطاع، ووقف العنف في الضفة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية عبر حسابها على منصة "إكس"، إن الوزيرين أجريا "مباحثات موسعة تناولت تطورات الأوضاع في غزة، والكارثة الإنسانية المتفاقمة التي تنتجها الحرب".

وأضافت الوزارة أن "الصفدي أكد ضرورة الوقف الفوري للعدوان وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كافٍ ومستدام إلى جميع مناطق غزة، كما تناولت المباحثات ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس".

ومن جانبه، كتب بلينكن في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قبل ساعات، الأحد: "أنا في الشرق الأوسط هذا الأسبوع للقاء شركائنا في المنطقة بشأن الوضع في غزة. هذه ليست بالضرورة محادثات سهلة. ولكن من الضروري أن ننخرط في هذه الدبلوماسية الآن من أجل مستقبل غزة نفسها ومستقبل الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

ويعتبر الأردن المحطة الثانية خلال الجولة الجديدة التي يقوم بها بلينكن للمنطقة، والتي تشمل 8 دول والضفة الغربية واستهلها بزيارة تركيا.