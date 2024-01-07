دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استعرض ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السبت، "علاقات الصداقة الثنائية وأوجه التعاون" بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية خلال استقباله في المخيم الشتوي بالعلا، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي ونواب باللجنة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن الأمير محمد بن سلمان "استقبل رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور مارك وارنر، وأعضاء اللجنة أنغس كنغ، وجون كورنين، والسيناتور كريستين غليبراند، وجون أوسوف، ومارك كيلي".

وأضافت: "جرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".