نتنياهو يشترط تحقيق 3 أهداف لإنهاء حرب غزة

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن الحرب ضد حركة "حماس" يجب "ألا تتوقف حتى تحقق إسرائيل 3 أهداف رئيسية: القضاء على حماس، وإعادة رهائننا، والتأكد من أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل".

وأضاف نتنياهو، في بيان أصدره مكتبه، أن إسرائيل "لن تمنح حماس الحصانة في أي مكان، ونحن نقاتل من أجل استعادة الأمن في كل من الجنوب والشمال".

وتابع: "حتى ذلك الحين، ومن أجل ذلك الهدف، عليك أن تضع كل شيء جانبا وتستمر بالقوات المشتركة حتى تحقيق النصر الكامل".

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت كشف، الخميس، عن خطط للمرحلة المقبلة من الحرب على غزة.

وقال غالانت عن المرحلة الثالثة: "سيتبنى الجنود في شمال غزة نهجا قتاليا جديدا يشمل شن غارات، وتدمير أنفاق الإرهاب، والأنشطة الجوية والبرية، والعمليات الخاصة".

وأضاف غالانت أنه في جنوب غزة، سيواصل الجيش الإسرائيلي ملاحقته لقادة "حماس" في المنطقة "طالما كان ذلك ضروريا"، وتابع أن القوات الإسرائيلية المتمركزة في الجنوب ستركز أيضا على "تمكين عودة الرهائن".