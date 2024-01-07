الأمن السعودي يعلن القبض على 8 مقيمين من جنسية عربية .. ويكشف السبب

الشرق الأوسط
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"ظهروا بمحتوى مرئي في مشاجرة جماعية".. الأمن السعودي يعلن القبض على 8 سوريين بمنطقة الرياض
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، الأحد، القبض على 8 مقيمين من الجنسية السورية، ظهروا في محتوى مرئي خلال مشاجرة بينهم، وأكد إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات بحقهم، وسط تفاعل.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على (8) مقيمين من الجنسية السورية، ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية لخلاف بينهم".

وأضاف منشور الأمن العام أنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن العام السعودي صور المعتقلين وهم مقيدي الأيدي وأرفقها بمنشوره.

وأثار منشور الأمن السعودي تفاعلا بين مغردين عبر منصة "إكس"، وجاءت أبرز الردود كالتالي:

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