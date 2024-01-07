نشر الأحد ، 07 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لرد فعل وافد عربي على طلب أهالي وذوي قاتل ابنه العفو في مجلس أمام أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، الأمر الذي أثار تفاعلا.

مقطع الفيديو نشرته إمارة منطقة عسير على صفحتها لمنصة أكس (تويتر سابقا) ضمن استقبال الأمير تركي لمواطنين ومقيمين في المجلس العام بالخالدية، حيث قال الأمير للوافد السوري: "أطلب منك يا طويل العمر أن تنظر في تطبيق ما مدلولات الآيات الكريمة وتفرحنا إن رأيت واستحسنت وطاب هذا لخاطرك ولنفسك في العفو لوجه الله عن القاتل ولكم في المقابل ما تطلبون وما شرع لكم الشرع بالشيء الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي الشرفاء والعقلاء من عباده.."

وتابع الأمير قائلا: "أطلب منك أن تقوم إلى المجلس المجاور تصلي ركعتين واستخير الله وأنا تحت أمرك ترجع لمكانك في هذا المجلس وتعطيني الي في خاطرك.."

ورد الوافد السوري قائلا: "أتقدم بجزيل الشكر للمملكة العربية السعودية التي هي أرض العطاء حكومة وشعبا أتقدم بجزيل الشكر إلى مشايخ وأعيان شبه الجزيرة العربية، سيدي الأمير بالنسبة للأمور المادية بيني وبين الجماعة هذه أمور دنيوية فنحن تركنا الدنيا أنا وزوجتي وعيالي وإن شاء الله اخترنا الآخرة.."

وأضاف الوافد الذي تناقلت وسائل إعلام سعودية محلية أنه سوري الجنسية: "إني أشهد الله ثم أشهدكم بأنني عفوت لوجه الله تعالى".