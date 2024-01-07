نشر الأحد ، 07 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله عددا من المشرعين الأمريكيين في خيمة في منطقة العُلا الأمر الذي أثار تفاعلا.

وتعددت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي ممن وصف أسلوب الاستقبال بأنه "رسالة للغرب" واستذكر البعض بتعليقاتهم العاهل السعودي الراحل، الملك فيصل بن عبدالعزيز في حين ذهب آخرون للترحيب بهذا الأسلوب الذي ينم عن الأصالة وينبع من العادات والتقاليد.

استعرض ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السبت، "علاقات الصداقة الثنائية وأوجه التعاون" بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية خلال استقباله في المخيم الشتوي بالعلا، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي ونواب باللجنة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن الأمير محمد بن سلمان "استقبل رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور مارك وارنر، وأعضاء اللجنة أنغس كنغ، وجون كورنين، والسيناتور كريستين غليبراند، وجون أوسوف، ومارك كيلي".

وأضافت: "جرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".