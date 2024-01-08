(CNN)-- ألغت المحكمة العليا في الهند، الاثنين، قرار حكومة ولاية غوجارات بالإفراج عن 11 رجلا أُدينوا باغتصاب امرأة مسلمة حامل بشكل جماعي، خلال أعمال شغب بين الهندوس والمسلمين في عام 2002، وأمرت المحكمة بإعادتهم إلى السجن.

وقالت المحكمة العليا في الهند إن حكومة ولاية غوجارات "تفتقر إلى الكفاءة" لإصدار أوامر العفو، حيث جرت المحاكمة وإصدار الحكم في ولاية ماهاراشترا.

وأضافت المحكمة العليا الهندية أن الرجال أُمروا "بإبلاغ سلطات السجن المعنية خلال أسبوعين من اليوم (الاثنين)".

وكان الرجال الـ11 ضمن حشد هندوسي عام 2002، جرى إطلاق سراحهم بعد أن أمضوا 14 عاما من حكم بالسجن مدى الحياة، لارتكابهم واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ الهند الحديث.

وكانت بلقيس بانو تبلغ من العمر 21 عاما فقط، وكانت حاملا عندما تعرضت للاغتصاب الجماعي على يد حشد من الغوغاء، قام بقتل 14 من أفراد أسرتها، بما في ذلك ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات.

وفي عام 2008، وبعد محاكمة رفيعة المستوى، حُكم على من اعتدوا عليها بالسجن مدى الحياة بتهمة الاغتصاب والقتل. ولكن في أغسطس/ آب 2022، منحتهم حكومة الولاية العفو، بموجب بند في قانون الإجراءات الجنائية الهندي يسمح بإطلاق سراح السجناء، بمجرد أن يقضوا 14 عاما.