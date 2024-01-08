متحدث الخارجية الإيرانية يكشف عن سبب تأخر رحلات العمرة إلى السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، أن ما وصفه بـ"تأخر رحلات العمرة إلى المملكة العربية السعودية يعود لأسباب تقنية، وليس له أي سبب سياسية"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وقال كنعاني في مؤتمر صحي من طهران، الاثنين، إن "الجهات المعنية في بلادنا، سواء مسؤولي وزارة الطرق، أو مسؤولي منظمة الحج والزيارة الإيرانية قدمت معلومات واسعة بهذا الخصوص، وإن تأخير رحلات العمرة مسألة تقنية فقط، وليس لها أي سبب سياسي"، طبقا لما أوردت وكالة "إرنا".

وأضاف ناصر كنعاني: "المملكة العربية السعودية ملتزمة تماما بهذا الشأن، والمؤسسات ذات الصلة في بلادنا تبذل أيضا جهودا لحل هذه القضية، ونأمل أن يتم حل العقبة التقنية أيضا"، بحسب الوكالة.

وحول الأمن في المنطقة وفي البحر الأحمر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن "الوضع في المنطقة وفي البحر الأحمر، هو نتيجة للوضع المتأزم في الأراضي الفلسطينية، وإذا أرادوا أن تنعم المنطقة بالسلام، فعليهم أن يتوقفوا عن دعم إسرائيل"، حسب قوله.

وزعم ناصر كنعاني أن "إسرائيل تحاول توسيع الحرب، وترى استقرارها في انعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة"، طبقا للوكالة الإيرانية.