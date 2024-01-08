نشر الاثنين ، 08 يناير / كانون الثاني 2024

صورة أرشيفية لرئيس المحكمة العليا الإسرائيلية أهارون باراك على اليسار، يتسلم جائزة العدالة العالمية من اتحاد القضاة الدولي في مدريد 14 مايو/أيار 1999.

القدس (CNN)-- عينت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، قاضيها في اللجنة التي ستنظر في ادعاء جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، بأن إسرائيل "تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية" بسبب حربها في غزة.

ورفضت إسرائيل بشدة هذا الاتهام، وقالت إنها ستمثل أمام المحكمة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن قاضي المحكمة العليا المتقاعد أهارون باراك، سيكون ممثل إسرائيل المعين في اللجنة المكونة من 15 قاضيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وكان باراك، البالغ من العمر 87 عاما، رئيسا للمحكمة العليا في إسرائيل من عام 1995 حتى عام 2006.

ويحق لكلا الطرفين في القضية تسمية قاضٍ ليكون جزءا من اللجنة التي تستمع إلى الأدلة.

وستقدم جنوب أفريقيا قضيتها رسميا، الخميس المقبل.