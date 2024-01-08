دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الأردني، الاثنين، إصابة أحد جنوده بالمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعيار ناري مجهول المصدر ، مؤكدا أن حالته العامة مستقرة.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الأردني في بيان نشره موقع الجيش على الإنترنت، الاثنين، إن "الرقيب شريف جهاد محمد العياصرة، أحد مرتبات المستشفى الميداني الأردني الخاص/ 2 خان يونس جنوبي قطاع غزة، أُصيب بعيار ناري مجهول المصدر في الفخذ الأيمن أثناء أداء مهامه الإنسانية في المستشفى".

وأضاف الناطق الرسمي باسم الجيش الأردني أنه "تم إجراء الإسعافات اللازمة للمصاب، وسيتم إجراء عملية استئصال للمعدن واستكشاف للشرايين والأعصاب وحالته العامة مستقرة"، بحسب البيان.

وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش الأردني أنه "لا توجد أضرار مادية وجميع مرتبات المستشفى بخير، وأن الطواقم الطبية العاملة في قطاع غزة مستمرة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، وتأدية واجبها الإنساني للأهل والأشقاء في القطاع"، طبقا لما أورد البيان.