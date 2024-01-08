بعد ظهور رسالة تهاجم حزب الله على شاشات مطار بيروت.. وزير الأشغال اللبناني يُعلق على "الخرق"

الشرق الأوسط
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بعد ظهور رسالة تهاجم حزب الله على شاشات مطار بيروت.. وزير الأشغال اللبناني يُعلق على "الخرق"
Credit: JOSEPH EID/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الأشغال اللبناني علي حمية، أن مصدر الخرق الذي شهده مطار "رفيق الحريري الدولي" في بيروت لا يزال غير معروف ما إذا كان داخليا أو خارجيا، وأكد أن الأجهزة الأمنية تعمل على تحديد ذلك.

وقال حمية في مؤتمر صحفي عقده، الاثنين: "من غير المعروف ما إذا كان الخرق داخليا أم خارجيا"، وأضاف أن "الأجهزة الأمنية تواصل عملها لتحديد نوعية الخرق ومدى الضرر الذي أحدثه على الشبكة ومصدر الخرق".

وأكد الوزير اللبناني على أن من الضروري أن يعود المطار إلى عمله بشكل طبيعي، وشدد على أنه تم حصر الأضرار في خوادم الإنترنت وتجري معالجتها.

وشدد حمية على ضرورة الاهتمام بالأمن السيبراني بشكل أكبر من جانب الدولة اللبنانية، مؤكدا أن الخرق لم يكن بسبب "إهمال إداري" بل هو "أمر يحدث في كل دول العالم"، على حد قوله.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الأحد، أن شاشات المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة بيروت، تعرضت إلى قرصنة إلكترونية، وأوضحت الوكالة أنه تجري عملية معالجتها.

وقالت الوكالة: "شاشات المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، تعرضت منذ بعض الوقت إلى قرصنة إلكترونية وتتم معالجتها".

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وأظهرت الشاشات في المطار رسالة تهاجم حزب الله اللبناني وأمينه العام حسن نصر الله، وتحذر من جر لبنان إلى الحرب مع إسرائيل.

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