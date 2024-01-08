دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مستخدمون على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الاثنين، مع الجاكيت الذي ارتداه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أثناء لقائه السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، الأحد.

وأشار بعض مستخدمي المنصة إلى أن الجاكيت يعود لشركة "فرانك ناماني"، وعند الدخول إلى موقع الشركة الرسمي يظهر جاكيت مشابه للذي ارتداه ولي العهد في اللقاء وتبلغ قيمته 4833 يورو تقريبا (حوالي 5200 دولار أمريكي).

ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من أن الجاكيت الذي ارتداه ولي العهد يعود للشركة المذكورة سالفا.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد التقى ليندسي غراهام في المخيم الشتوي بمحافظة العُلا، الأحد، حسبما أعلن مدير مكتبه الخاص، بدر العساكر، ووزارة الخارجية السعودية.

ونستعرض فيما يلي أبرز التدوينات: