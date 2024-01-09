(CNN) – قامت طائرات بدون طيار لحزب الله باستهداف مركز قيادة عسكري إسرائيلي في الشمال رداً على مقتل قيادي في حماس وقيادي آخر في حزب الله، بحسب بيان صادر عن الحزب.

وقال الحزب في بيان له إن “عددا” من الطائرات المسيرة الهجومية استهدفت مركز القيادة في صفد.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن "طائرة معادية سقطت في قاعدة للجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل" ولكن "لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار"، وأشار إلى أنه "تم إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه "طائرات معادية أخرى".

وهذا الهجوم هو أعمق هجوم ينفذه حزب الله داخل إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر.

ورداً على هجوم حزب الله، قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب "فرقة إطلاق طائرات بدون طيار في جنوب لبنان" وأن "المدفعية تضرب أيضاً مصادر إطلاق الطائرات إلى شمال إسرائيل".

واغتالت إسرائيل القيادي الرفيع في حزب الله، وسام الطويل في هجوم استهدفه في جنوب لبنان الاثنين، والأسبوع الماضي، قُتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري في غارة على جنوب بيروت.