دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمن العام السعودي إلقاء القبض على إثيوبيين أطلقا النار على مواطن ما أدى لمقتله قرب الحدود، وذلك بعد انتشار وسم "المغدور محمد السبيعي" على وسائل التواصل الاجتماعي الإثنين.

وجاء في بيان الأمن العام السعودي: "صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه إلحاقا للبيان السابق عن تعرض مواطن لإطلاق نار أثناء وجوده في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان في محافظة جدة، نتج عنه وفاته، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوياتهما ومتابعتهما حيث تم القبض عليهما.

وأردف الأمن العام "أنهما مخالفان لنظام الحدود من الجنسية الإثيوبية".

وانتشر وسم "المغدور محمد السبيعي" على وسائل التواصل الاجتماعي وتم تداول مقطع فيديو يُظهر القبض على شخص زعم مستخدمو "إكس"، تويتر سابقا، أنه أحد الجناة.