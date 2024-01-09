(CNN) – أكدت أجهزة المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية (NIS) لشبكة CNN الثلاثاء أن تقريراً سابقاً من شبكة "صوت أمريكا" (VOA) الإعلامية الممولة من قبل الحكومة الأمريكية يقول إن مقاتلي "حماس" استخدموا قاذفات RPG من طراز F-7 كان صحيحاً.

وقالت وكالة الاستخبارات الوطنية إن الصورة من تقرير "صوت أمريكا" كانت من الجزء الأوسط من المقذوف المستخدم في قاذفة F-7.

ووفقا لمشروع "Small Arms Survey" الذي تموله الحكومة الهولندية، إن قاذفة "F-7" المصنوعة في كوريا الشمالية تعادل قاذفات RPG-7 الروسية، والصينية من النوع "1-69".

قالت وكالة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية إنها "تجمع أدلة ملموسة بشأن حجم وتوقيت توفير كوريا الشمالية للأسلحة لحماس".

ولم يكن تقرير "صوت أمريكا" الوحيد الأول الذي يربط الأسلحة الكورية الشمالية بحماس.

ففي أكتوبر الماضي، قال مسؤول رفيع في هيئة الأركان المشتركة في سيئول إن لديه أدلة على تصدير بيونغ يانغ لقذائف "RPG" وربما أسلحة أخرى إما بشكل مباشر أو غير مباشر لحماس.

وفي الشهر نفسه، قال المسؤول الكوري الجنوبي إن التعاون بين كبار المسؤولين في كوريا الشمالية والجماعة المسلحة يمتد على الأرجح إلى الجانب التكتيكي والتدريب.

وجاءت ادعاءات كوريا الجنوبية حول استخدام حماس للأسلحة الكورية الشمالية بعد ادعاءات الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بأن روسيا تستخدم صواريخ كورية شمالية لمهاجمة أوكرانيا.