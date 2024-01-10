الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

"إما دولة فلسطينية أو مقاطعة أبدية".. ضاحي خلفان يطالب القادة العرب بإعادة النظر بالعلاقات مع إسرائيل

الشرق الأوسط
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"إما دولة فلسطينية أو مقاطعة أبدية".. ضاحي خلفان يطالب القادة العرب بإعادة النظر بالعلاقات مع إسرائيل
Credit: KARIM SAHIB/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالب نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، القادة العرب بـ"إعادة النظر" في العلاقات مع إسرائيل في ظل حملتها العسكرية في قطاع غزة.

وقال خلفان عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "على الجميع إعادة النظر في التعامل مع إسرائيل...إسرائيل ثبت أن نيتها شيطانية...العرب يريدون السلام وهي تريد الحرب...ولذلك لن تلتقي أهداف الطرفين"، حسب قوله.

وتابع نائب رئيس شرطة دبي: "أتمنى على القادة العرب إعادة النظر في مسألة التعامل مع إسرائيل.. أما اعتراف بالدولة الفلسطينية.. او مقاطعة أبدية".

وكان خلفان قد كتب في تدوينة سابقة: "كل إنسان يمشي في غزة.. طفل عجوز ... مقعد... يعتبر هدفا لإسرائيل... حاجة لم تحدث عبر التاريخ الإنساني في عالم الحروب"، حسب تعبيره.

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