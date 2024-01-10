غلاء وتأخير ونقص.. كيف تعصف هجمات البحر الأحمر باقتصاد العالم؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أدت الهجمات التي يشنها المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران في البحر الأحمر إلى تعطيل أحد طرق التجارة الرئيسية في العالم أمام معظم سفن الحاويات، وهي السفن التي تحمل كل أنواع المنتجات من ركن من أركان العالم إلى آخر.

وقد يؤدي التعطيل المطول للممر المائي الذي يتصل بقناة السويس إلى تعطل سلاسل التوريد العالمية ورفع أسعار السلع المصنعة في لحظة حاسمة في معركة التغلب على التضخم حول العالم. وتمثل قناة السويس ما بين 10% إلى 15% من التجارة العالمية، والتي تشمل صادرات النفط، و30% من حجم شحن الحاويات العالمي.

ويقول المسلحون الحوثيون، المتمركزون في اليمن، إنهم ينتقمون من الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة. وعزز الجيش الأمريكي وحلفاؤه الأمن البحري لكن الهجمات مستمرة، حيث تم إسقاط 21 صاروخا وطائرة مسيرة تابعة للحوثيين في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

ومع استمرار الأزمة، تتزايد المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي. ويحذر تجار التجزئة بالفعل من التأخير، وتتزايد تكلفة شحن البضائع.

وفي تقرير نصف سنوي صدر الثلاثاء، حذر البنك الدولي من أن تعطيل طرق الشحن الرئيسية "يؤدي إلى تآكل شبكات الإمداد وزيادة احتمال حدوث اختناقات تضخمية".

ست من أكبر عشر شركات شحن للحاويات - وهي: Maersk، وMSC، وHapag-Lloyd، وCMA CGM، وZIM، وONE - تتجنب البحر الأحمر إلى حد كبير أو كليًا بسبب التهديد الذي يشكله المسلحون الحوثيون.

وأجبر الخطر الذي يتعرض له الطاقم والبضائع والسفن شركات النقل على إعادة توجيه السفن حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا، مما أدى إلى تأخيرات تصل إلى 3 أسابيع.

وقد أدى هذا بالفعل إلى زيادة تكاليف الشحن بشكل كبير، والتي يمكن أن تظهر في نهاية المطاف في أسعار المستهلك. كتب محمد العريان، كبير الاقتصاديين في "أليانز"، الأسبوع الماضي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، في إشارة إلى مزيج سام من النمو الاقتصادي المنخفض أو الصفري والتضخم المرتفع: "كلما استمرت الاضطرابات لفترة أطول، كلما أصبح تأثير الركود التضخمي أقوى على الاقتصاد العالمي".

إذا تصاعدت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع إقليمي أوسع أو قرر الحوثيون إعادة توجيه هجماتهم نحو ناقلات النفط وناقلات البضائع السائبة - التي تنقل المواد الخام الحيوية مثل خام الحديد والحبوب والأخشاب - فإن العواقب على الاقتصاد العالمي ستكون وخيمة جدا.

وذكر تقرير البنك الدولي أنه "في ظل الصراعات المتصاعدة، يمكن أيضًا أن تتعطل إمدادات الطاقة بشكل كبير، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة". وأضاف: "سيكون لهذا آثار غير مباشرة كبيرة على أسعار السلع الأساسية الأخرى".

التهديد الذي تتعرض له أسعار الطاقة هو الخطر الأكبر، وفقا لشركة "كابيتال إيكونوميكس". وكتب سيمون ماك آدم وليلي ميلارد، الاقتصاديان في الشركة الاستشارية: "في حين أن اضطرابات الشحن الحالية من غير المرجح أن تؤدي إلى تعطيل الاتجاه العالمي لخفض التضخم، فإن التصعيد الملحوظ للصراع العسكري الأساسي يمكن أن يعزز أسعار الطاقة، والتي ستنعكس بدورها على المستهلكين".

وتتوقع شركة "أكسفورد إيكونوميكس" أيضًا أن يستمر التضخم في التراجع، لكنها لا تزال ترى خطرًا صعوديًا على الأسعار. إذا ظلت تكاليف نقل الحاويات حول مستوياتها الحالية - ما يقرب من ضعف مستوى أوائل ديسمبر - فإن هذا قد يعزز التضخم العالمي بنحو 0.6 نقطة مئوية، كما كتب بن ماي، مدير أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في الشركة، في مذكرة بتاريخ 4 يناير.

تأخير التسليم

قامت بعض شركات صناعة السيارات الأوروبية بإعادة توجيه شحناتها حول رأس الرجاء الصالح. وقال متحدث باسم رابطة مصنعي السيارات الأوروبية: "لقد أدى ذلك إلى ارتفاع التكاليف والتأخير لمدة أسبوعين تقريبًا".

وحذر تجار التجزئة مثل شركة الأثاث السويدية "إيكيا" من تأخير الشحنات والنقص المحتمل في بعض المنتجات. وبالمثل، قالت شركة "نكست" البريطانية لبيع الملابس بالتجزئة الأسبوع الماضي: "من المرجح أن تتسبب الصعوبات في الوصول إلى قناة السويس، إذا استمرت، في بعض التأخير في تسليم البضائع في الجزء الأول من العام".

وقالت شركة "كروكس" أيضًا إن البضائع المتجهة إلى أوروبا تستغرق أسبوعين أطول من المعتاد للوصول. ولا تتوقع شركة صناعة الأحذية "تأثيرًا ماديًا" على أعمالها في الوقت الحالي، لكنها قالت لشبكة CNN إنها "ستواصل مراقبة الوضع عن كثب".

الشركات في جميع أنحاء العالم في حالة تأهب، على أمل أن ينتهي الاضطراب قريبًا، ولكنها بدأت في إزالة الغبار عن خطط الطوارئ التي تم تطبيقها آخر مرة أثناء جائحة كورونا إذا لم يحدث ذلك.

تخطط شركة "أبركرومبي آند فيتش" (ANF) لاستخدام الشحن الجوي حيثما كان ذلك ممكنًا لتجنب التأخير، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني إلى الموردين اطلعت عليها "بلومبرغ". وقال متحدث باسم الشركة لشبكة CNN: "نحن نغير طرق النقل أو ممرات الشحن عندما يكون ذلك ضروريًا للحفاظ على تدفق البضائع".

وقد يتفاقم الوضع في الأسابيع المقبلة مع اندفاع شركات الشحن لاستقبال الطلبات من الصين قبل إغلاق المصانع بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في البلاد.

قال فيليب داماس، رئيس شركة Drewry Supply Chain Advisors، في تعليقات مسجلة نُشرت الاثنين الماضي: "ستكون الأسابيع الخمسة المقبلة التي تسبق رأس السنة الصينية الجديدة في العاشر من فبراير/شباط صعبة للغاية بالنسبة لشركات الشحن وعمليات الشحن".

"أزمة كاملة"

وبالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار الشحن الفوري نتيجة لهجمات البحر الأحمر، بدأت شركات النقل في فرض رسوم إضافية طارئة.

"الأسعار الشاملة" التي تتراوح بين 5000 إلى 8000 دولار لكل حاوية لطرق التجارة الرئيسية الناشئة في آسيا هي 2.5 إلى 4 أضعاف "المستويات العادية" لهذا الوقت من العام، وفقًا لتقديرات جودا ليفين، رئيس الأبحاث في شركة Freightos للخدمات اللوجستية.

ومع ذلك، أشار ليفين إلى أن هذا لا يزال أقل بنسبة 45% إلى 75% من "ذروة جائحة كورونا" في أواخر عام 2021. في ذلك الوقت، اصطدم الطلب المتزايد على السلع من المستهلكين المقيمين في منازلهم باختناقات العرض، التي تراوحت بين نقص الحاويات وازدحام الموانئ.

وتؤدي أزمة ممر البحر الأحمر وقناة السويس إلى تفاقم المشاكل القائمة في مجال الشحن، حيث أصبحت حركة المرور عبر قناة بنما الحيوية مقيدة بالفعل بسبب الجفاف الشديد.

وقالت كارولينا كلينت، كبيرة المسؤولين التجاريين في شركة Europe at Marsh McLennan: "بالنسبة للشركات التي تحاول نقل البضائع عبر العالم، لديك أزمة كاملة في الوقت الحالي - لا يمكنك الاعتماد على قناة بنما ولا يمكنك الاعتماد على قناة السويس".

بعض ناقلات المحيطات التي تمر عادة عبر قناة بنما قد غيرت مسارها إلى قناة السويس قبل تصاعد الهجمات في البحر الأحمر، وفقا لشركة الخدمات اللوجستية C.H. Robinson. وقال ماثيو بيرجيس، نائب رئيس خدمات المحيطات العالمية في الشركة، إن قدرة الشحن العالمية ستكون مقيدة لفترة من الوقت حتى الآن. وأضاف لشبكة CNN: "سيكون هناك نقص من آسيا إلى أوروبا، على الأقل، خلال الأسابيع الثمانية المقبلة بسبب الوقت الإضافي اللازم لاستخدام مسار رأس الرجاء الصالح".

وأضاف: "كما رأينا مع اضطرابات الشحن العالمية السابقة، من المرجح أيضا حدوث نقص في معدات الشحن الفارغة، مما يزيد من التأخير لأن الشركات قد تحتاج إلى الانتظار لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إضافية للحصول على حاوية فارغة".

على الأقل في الوقت الحالي، شهدت الموانئ الرئيسية في أوروبا والولايات المتحدة - بما في ذلك روتردام، ولوس أنجلوس، ونيويورك، ونيوجيرسي - تأثيرًا محدودًا من أزمة البحر الأحمر. لكنهم في حالة تأهب قصوى تحسبا للتداعيات المحتملة.

وقال جين سيروكا، المدير التنفيذي لميناء لوس أنجلوس، لشبكة CNN: "إنه اضطراب آخر في سلسلة التوريد". وأضاف أن "هذا لن يختفي خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع".

وحتى لو توقفت الهجمات اليوم، وسُمح لمعظم السفن بالعبور في البحر الأحمر، فإن التأثيرات السابقة قد يتردد صداها لبعض الوقت في المستقبل، وفقًا لشركة الخدمات اللوجستية C.H. Robinson، و"سيستغرق حل الاضطراب والتأخير الموجود بالفعل وقتًا طويلًا.