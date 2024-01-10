(CNN)-- نشرت المملكة المتحدة المدمرة التي تحمل صواريخ موجهة، HMS Diamond لمساعدة السفن الحربية الأمريكية في إسقاط وابل من الصواريخ والطائرات بدون طيار الحوثية التي أطلقت من اليمن، وفقًا لبيان صادر عن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابز الأربعاء.

وجاء في البيان: "باستخدام صواريخ وقذائف Sea Viper، دمرت DIAMOND العديد من الطائرات بدون طيار الهجومية المتجهة إليها وللسفن التجارية في المنطقة، دون وقوع إصابات أو أضرار لـ DIAMOND أو طاقمها".

وأردف وزير الدفاع البريطاني: "لقد أوضحت المملكة المتحدة إلى جانب حلفائها سابقاً أن هذه الهجمات غير القانونية غير مقبولة تماماً وإذا استمرت سوف يتحمل الحوثيون العواقب".

وجاء بيان المملكة المتحدة بعد أن أسقطت البحرية الأمريكية 21 صاروخًا وطائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون أطلقت من اليمن، وفقًا لبيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية، في واحدة من أكبر هجمات الحوثيين التي وقعت في البحر الأحمر في الأشهر الأخيرة.