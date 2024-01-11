السيسي يستقبل بلينكن بحضور عباس كامل.. وهذا ما أكده الاجتماع حول غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، والجهود المصرية للتواصل مع كافة الأطراف بهدف الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وجاء استقبال السيسي لوزير الخارجية الأمريكي خلال جولة بلينكن في المنطقة والتي تشمل 8 دول والضفة الغربية.

وبحسب ما أعلن المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان عبر صفحته على "فيسبوك"، فقد عقد اللقاء بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن "اللقاء شهد التباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، حيث حرص وزير الخارجية الأمريكي على إطلاع السيسي على مجريات جولته الموسعة بالمنطقة، والاستماع إلى رؤية مصر بشأن آفاق الحل"، بحسب البيان.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن "الاجتماع شهد عرض الجهود المصرية للتواصل مع كافة الأطراف بهدف الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، حيث شدد السيسي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، بحيث يتم إدخال المساعدات بالكميات الكافية لإنهاء الكارثة الإنسانية بالقطاع وإنقاذ أهالي غزة من المعاناة الهائلة التي يتعرضون لها، وضرورة أن تسفر جهود التهدئة عن تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، بما يعالج جذور الوضع الراهن، ويُمكّن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة، ويحقق الأمن والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة".

وأكد المستشار أحمد فهمي أن "الجانبين توافقا على استمرار التشاور المكثف بشأن الأوضاع الراهنة، والتواصل مع مختلف الأطراف لدفع جهود التهدئة ومنع اتساع رقعة الصراع، والرفض التام لمبدأ أو محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والتمسك بمسار حل الدولتين كأساس تحقيق الاستقرار في المنطقة".