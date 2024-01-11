نشر الخميس ، 11 يناير / كانون الثاني 2024

(CNN) -- رد قيادي حوثي كبير على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

وقال محمد علي الحوثي عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: " نطالب بأن يكف الكيان الإسرائيلي فورا عن جميع الهجمات التي تعيق الحياة واستمرارها في غزة وتقوض الحقوق والحريات والسلم والأمن الإقليميين"، حسب تعبيره.

وأردف الحوثي قائلا: "كما نطالب مجلس الامن بالإفراج فورا عن 2.3 مليون انسان من الحصار الإسرائيلي الأمريكي الذي بات سلاحا قاتلا وباتت غزة بسببه تمثل أكبر سجن يمارس فيه العقاب الاجرامي الجماعي"، حسب قوله.

وتابع القيادي الحوثي: "وتؤكد على وجوب الدفاع عن الظلم بما يمليه علينا ديننا وقيمنا وأن ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يأتي في إطار الدفاع المشروع وأن أي فعل تواجهه سيكون له ردة فعل وتتحمل أي دولة مسؤولية الاعتداء والدفاع والحماية للكيان الغاصب الذي يرتكب المجازر بحماية أمريكية بريطانية وتنتهكان مع اسرائيل القانون الدولي"، على حد زعمه.

وختم الحوثي بالقول: "إن القرار الذي تم اعتماده بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر لعبة سياسية وأن الولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي"، حسب تعبيره.

ووافق مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على قرار يدعو المتمردين الحوثيين في اليمن إلى وقف هجماتهم في البحر الأحمر وانتهاك القانون الدولي.