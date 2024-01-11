عبدالملك الحوثي يهدد: أي عدوان أمريكي لن يمر دون رد

(CNN)-- قال زعيم جماعة الحوثيين، عبدالملك الحوثي، الخميس، إن أي عدوان أمريكي على اليمن "لن يمر دون رد"، وسط مخاوف من أن هجمات الجماعة المتمردة قد تؤدي إلى تصعيد حرب إسرائيل ضد حماس إلى صراع إقليمي أوسع.

وأضاف الحوثي في خطاب ألقاه، الخميس، أن رد الجماعة سيكون "أكبر بكثير" من وابل الطائرات بدون طيار والصواريخ، هذا الأسبوع، التي أُطلقت على سفن في البحر الأحمر.

وأكد الحوثي: "الرد لن يكون فقط مهاجمة الأمريكيين في البحر بأكثر من 24 طائرة مسيرة وصاروخا، بل الرد سيكون أكبر من ذلك بكثير".

وقال الزعيم الحوثي إن اليمن مستعد "لمواجهة العدوان الأمريكي". وانتقد دعم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لإسرائيل، مؤكدا أن ذلك "لن يردع" تصرفات جماعته في اليمن.

وأردف الحوثي أن استراتيجية منع السفن المرتبطة بإسرائيل من عبور البحر الأحمر كانت فعالة، مستشهدا بالهجوم الأمريكي الأخير على القوات البحرية التابعة للحوثيين كدليل على هذا التأثير.

وعلاوة على ذلك، اتهم الحوثي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بمحاولة إشراك دول أخرى في المواجهة ضد اليمن، محذرا من أن الذين يستهدفون اليمن وقواته البحرية يخاطرون بسلامتهم البحرية ومصالحهم التجارية.

وقال الحوثي: "من يريدون التورط والاعتداء على شعبنا واستهداف القوات البحرية، فهم يخاطرون بسلامتهم البحرية وبسفنهم التجارية".



