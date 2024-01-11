دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدمت جنوب إفريقيا طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل بشأن مزاعم ارتكابها ما تصفه بـ"إبادة جماعية" أثناء حربها ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، قبل أسابيع، وتبدأ أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في هذه الدعوى الخميس.

من جانبها، قالت إسرائيل إنها ستمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي "لتبديد فرية الدم السخيفة التي قامت بها جنوب أفريقيا"، حسبما قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية في 2 يناير/كانون ثاني الجاري.

وعينت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، قاضيها في اللجنة التي ستنظر في ادعاء جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، بأن إسرائيل "تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية" بسبب حربها في غزة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن قاضي المحكمة العليا المتقاعد أهارون باراك، سيكون ممثل إسرائيل المعين في اللجنة المكونة من 15 قاضيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

