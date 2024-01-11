دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، الخميس، أنها تمكنت من إحباط محاولة تهريب 841,440 حبة كبتاغون، عُثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر منفذ الحديثة، حسب بيان للهيئة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الهيئة في بيانها إنه "عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مخبأة داخل صناديق حديدية مصنعة خصيصا لغرض التهريب".

وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها "ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات"، طبقا لما ذكرت الوكالة السعودية.

ودعت الهيئة "الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها بتقديم البلاغات، حيث تقوم الهيئة باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ"، حسبما أوردت وكالة "واس".

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية مقطع فيديو، على حسابها الرسمي عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، لقوات الأمن السعودية وهي تستعين بالكلاب البوليسية أثناء التفتيش على شحنة الكبتاغون والعثور عليها.



