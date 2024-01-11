دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار مقطع فيديو في السعودية غضبا بعد أن ظهر صاحب المقطع وهو يقود سيارته بتهور ويصدم من يبدو أنه عامل توصيل كان على دراجة نارية، في حين أعلن الأمن العام إلقاء القبض عليه.

وانتشر مقطع فيديو لشاب يقود سيارته بشكل متهور ويقوم بصدم شخص قيل إنه عامل توصيل كان على دراجته النارية ثم قال الشاب: "عوافي"، حسب قوله.

من جانبه، نشر الأمن العام السعودي بيانا جاء فيه: "قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن لقيادته مركبته بتهور وتعمد صدم دراجة نارية، والهروب من الموقع، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأردف الأمن في بيانه: "وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".