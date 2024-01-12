دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقب نائب قائد الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان، الجمعة، على موقف جماعة الحوثيين في اليمن بعد تعرض مواقعهم لضربات جوية أمريكية- بريطانية، ردا على هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما أثار تفاعلا.

وقال ضاحي خلفان في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "الحوثي بمهاتراته السياسية جاب الدمار لليمن...أو بالأحرى مراهقاته السياسية".

وكتب ضاحي خلفان في منشور آخر عبر منصة "إكس": "العقل نعمة".

وتفاعل مستخدمون على المنصة ذاتها مع منشور ضاحي خلفان، وجاءت أبرز الردود والتعليقات كالتالي:

وشن الجيشان الأمريكي والبريطاني ضربات ضد أهداف متعددة للحوثيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وفقًا لمسؤول أمريكي ومسؤول بريطاني.

وأصدرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة و8 دول أخرى، بيانا مشتركا، الجمعة، بشأن الضربات ضد أهداف الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وكان خلفان قال في منشور سابق عن الحرب في غزة: "أغرد داعما لأهلنا في غزة، فيموت الإخوان والحوثيون من الغيظ والحمد لله رب العالمين".