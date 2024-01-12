مصر تعلق على الغارات في اليمن.. وتنفي تعليق الملاحة مؤقتا بقناة السويس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعربت مصر، الجمعة، عن قلقها إزاء الغارات الجوية على مواقع في اليمن، في حين أكدت هيئة قناة السويس، انتظام الملاحة في القناة من الاتجاهين، وأنه "لا صحة لما يتردد عن وقفها بصورة مؤقتة، بسبب الأوضاع في مضيق باب المندب".

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، الجمعة، إن "مصر تعرب عن قلقها البالغ على إثر تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر، والغارات الجوية التي تم توجيهها لعدد من المناطق داخل جمهورية اليمن، وتدعو إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر".

وأضافت الوزارة أن "مصر تعتبر التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر واليمن، مؤشراً واضحاً على ما سبق وأن حذرت منه مراراً وتكراراً من مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدة على حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب القائمة ضد المدنيين الفلسطينيين، لتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين".

وفي الوقت نفسه، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الجمعة، أن "حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين، وأنه لا صحة لما يتردد في الأوساط الملاحية عن تعليق الملاحة بصورة مؤقتة، نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة باب المندب".

وأوضح أسامة ربيع في بيان نشرته الهيئة عبر صفحتها على فيسبوك أن "قناة السويس تقدم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية حيث تشهد حركة الملاحة بالقناة السبت، عبور 44 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.3 مليون طن".

كما شدد الفريق أسامة ربيع على "حرص هيئة قناة السويس على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات والخطوط الملاحية، والتنسيق المشترك بما يصب في صالح خدمة المجتمع الملاحي وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية"، بحسب البيان.