نشر الجمعة ، 12 يناير / كانون الثاني 2024

(CNN)-- نددت حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، الجمعة، بالضربات الأمريكية والبريطانية، على أهداف تابعة لجماعة الحوثي في اليمن.

وأدانت حركة حماس في بيان، الجمعة، الضربات الأمريكية والبريطانية على أهداف للحوثيين في اليمن.

وجاء في البيان: "ندين بشدة العدوان الأمريكي-البريطاني الصارخ على اليمن ونحملهما مسؤولية تداعياته على أمن المنطقة".

وقالت الحركة إنها تدين "العدوان الأمريكي-البريطاني والقصف الجوي والبحري على الأراضي اليمنية"، ووصفته بأنه "جريمة واعتداء سافر على السيادة اليمنية، وتهديد لأمن المنطقة".

ووصفت حماس في البيان الضربات بأنها "عمل إرهابي غير محسوب" لن يؤدي إلا إلى "زيادة التوتر واشتعال المنطقة".

وقالت الحركة إن "واشنطن ولندن تتحملان مسؤولية تداعياته".

ومن جانبه، وصف نائب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، الشيخ علي دعموش، الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن بأنها من أعمال "العدوان السافر"، وذلك خلال خطاب ألقاه، الجمعة.

وقال دعموش: "لقد شنوا عدوانا سافرا عليهم (الحوثيين)، لأنهم أرادوا دعم الشعب الفلسطيني المضطهد وطالبوا بوقف العدوان".

ويجادل المسلحون الحوثيون، المتمركزون في اليمن، بأنهم يستهدفون السفن التجارية في البحر الأحمر كوسيلة للانتقام من حرب إسرائيل في غزة ضد حماس.

وزعم دعموش أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة "أخافتا معظم الدول العربية" و"منعتها من دعم غزة" عسكريا أو من خلال تصريحات التضامن.

وقال دعموش: "نرى صمتا رهيبا تجاه ما يحدث في غزة من جرائم عار على الإنسانية"، حسب وصفه.