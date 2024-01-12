إسرائيل تُدافع عن نفسها في محكمة العدل الدولية وتنتقد جنوب إفريقيا

(CNN) -- قالت إسرائيل إن جنوب إفريقيا قدمت لمحكمة الأمم المتحدة العليا "صورة مشوهة للغاية واقعيا ومنطقيا" للصراع مع "حماس"، في اليوم الثاني والأخير من جلسة الاستماع لقضية الإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وقال أحد المحامين الذين يُمثلون إسرائيل، تال بيكر، في كلمته الافتتاحية بمحكمة العدل الدولية، الجمعة: "كل قضيتها تعتمد على توصيف مختلق ومجرد من السياق ومتلاعب به لواقع الأعمال العدائية الحالية".

وأردف بيكر قائلا إن إسرائيل "على وعي خاص" بالسبب الذي أدى لتوقيف اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وقال المحامي إن "القتل الممنهج لستة ملايين يهودي محفور في ذاكرتنا الجماعية، كجزء من برنامج شنيع ومتعمد لإبادتهم بالكامل".

وجادل بيكر بأن الاتفاقية لم يكن ينبغي أن تُستخدم في هذه الحالة.

وقال المحامي الممثل لإسرائيل: "لم تكن اتفاقية الإبادة الجماعية مصممة لمعالجة التأثير الوحشي للأعمال العدائية المكثفة على السكان المدنيين"، وأردف قائلا إن الاتفاقية أُبرمت بهدف "التصدي لجريمة خبيثة ذات خطورة استثنائية".

وانتقد بيكر ما ادعى أنه استخدام جنوب إفريقيا لمصطلح "الإبادة الجماعية" كـ"سلاح" ضد إسرائيل، مضيفاً: "نحن نعيش في زمن تكون فيه الكلمات رخيصة".

وقال المحامي: "محاولة استخدام مصطلح الإبادة الجماعية كسلاح ضد إسرائيل في السياق الراهن يفعل أكثر من مجرد سرد قصة مشوهة بشكل صارخ للمحكمة، ويفعل أكثر من مجرد إفراغ الكلمة من قوتها الفريدة ومعناها الخاص. إنه يقوض الهدف والغرض من الاتفاقية نفسها، مع تداعيات لجميع الدول التي تسعى للدفاع عن نفسها ضد أولئك الذين يظهرون ازدراء تاما للحياة وللقانون".

وقال محامو جنوب إفريقيا، الخميس، إن قادة إسرائيل "ينوون تدمير الفلسطينيين في غزة" وطالبوا المحكمة بإصدار أمر بوقف الحملة العسكرية في القطاع.