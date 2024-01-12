دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، الجمعة، تأجيل النظر في القضية المتهم فيها 84 شخصا غالبيتهم من أفراد تنظيم الإخوان المسلمين، إلى يومي 7 و8 فبراير/ شباط 2024، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وذكرت الوكالة الإماراتية في بيان أن "محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أجلت النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023، والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي، وذلك إلى يومي 7 و8 فبراير المقبل، للاستماع لمرافعة النيابة العامة".

وكانت المحكمة خصصت جلسة، الخميس، "لسماع شهادة شاهدي الإثبات في الاتهامات المتعلقة، بجرائم غسل الأموال المسندة إلى خمسة متهمين وست شركات يديرونها"، بحسب "وام".

وأضافت الوكالة الإماراتية أن "الجلسة العلنية التي حضرها محامو الدفاع وأهالي المتهمين وممثلون عن وسائل الإعلام، تطرقت إلى البيانات المالية للشركات التي يملكها المتهمون ووقائع غسل الأموال، التي وقعت لصالح تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، حيث استمرت المحكمة في مناقشة شاهدي الإثبات لمدة قاربت أربع ساعات تخللتها مناقشة محامي المتهمين، كما سمحت المحكمة للمتهمين بمواجهة الشاهدين ومناقشتهما".

وكان المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام الإماراتي، قد "أحال 84 متهما، أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة"، طبقا للوكالة.