بيان مشترك لـ10 دول يوضح سبب شن الغارات على مواقع للحوثيين

(CNN) -- أصدرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة و8 دول أخرى، بيانا مشتركا، الجمعة، بشأن الضربات ضد أهداف الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.



وقال البيان الصادر عن حكومات أستراليا، البحرين، كندا، الدنمارك، ألمانيا، هولندا، نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة إن الضربات "تهدف إلى تعطيل وتقليل القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد التجارة العالمية وحياة البحارة في أهم الممرات المائية في العالم".

وأضاف: "نفذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بدعم من هولندا وكندا والبحرين وأستراليا، ضربات مشتركة وفقا للحق الأصيل في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس، بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة".



وأعادت تلك الحكومات ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيانه بشأن الضربات، حيث قال: "نحن لن نتردد في الدفاع عن الأرواح".

وتابعت: "يظل هدفنا هو تهدئة التوترات واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر، ولكن لتكن رسالتنا واضحة: لن نتردد في الدفاع عن الأرواح وحماية التدفق الحر للتجارة في أحد أهم الممرات المائية في العالم في مواجهة التهديدات مستمرة".