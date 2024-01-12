في اليمن.. مصور يوثق مشهدًا ساحرًا لقريته التي تجاور السُّحُب

(CNN) -- شن الجيشان الأمريكي والبريطاني ضربات جوية ضد أهداف متعددة للحوثيين في اليمن الخميس، فيما يُمثل ردا مهما بعد أن حذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها الجماعة المسلحة المدعومة من إيران من أنها ستتحمل عواقب الهجمات المتكررة بالطائرات بدون طيار والصواريخ على سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر، والتي يقول الحوثيون إنها انتقام ضد إسرائيل لحملتها العسكرية في غزة.

وتأتي هذه الضربات بعد أن وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأربعاء على قرار يدعو الحوثيين إلى "وقف هجماتهم الوقحة" في الممر المائي الحيوي تجاريا.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة نفذت ضربات ضد وكلاء إيران في العراق وسوريا منذ اندلاع الصراع في غزة، إلا أن هذه تمثل أول ضربة معروفة ضد الحوثيين في اليمن.

هذا ما نعرفه:

المهمة

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الضربات المشتركة "تهدف إلى تعطيل وإضعاف قدرات الحوثيين لتعريض البحارة للخطر وتهديد التجارة العالمية". وقال أوستن في بيان إن الضربات استهدفت طائرات الحوثيين بدون طيار وسفينة غير مأهولة وصواريخ كروز للهجومية الأرضية وقدرات الرادار الساحلي والمراقبة الجوية. وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الهجمات تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية للحوثيين وحماية الشحن العالمي.

شركاء أمريكا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان إن الضربات نفذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا. وقالت القوات الجوية الملكية البريطانية (RAF) إنها شنت ضربات ضد منشأتين للحوثيين في اليمن خلال العمليات المشتركة.

مواقع الحوثيين المستهدفة:

قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن الضربات التي شنتها الطائرات المقاتلة وصواريخ "توماهوك" أصابت أكثر من 12 هدفاً للحوثيين من منصات جوية وبحرية فوق السطح وتحته. وقال مسؤولون حوثيون إن الغارات استهدفت مواقع عدة في اليمن، بما فيها المطارات.

الأضرار

أكد مسؤول عسكري كبير للصحفيين إنه لا يستطيع تقديم نسبة محددة من أصول الحوثيين التي دمرت في الضربات لكنها "كبيرة". وأضاف أنه تم استخدام ذخائر موجهة بدقة لتدمير الأهداف "وكذلك لتقليل الأضرار الجانبية"، مضيفا أنهم "لا يستهدفون على الإطلاق المراكز السكانية المدنية". وقال سلاح الجو الملكي البريطاني إنه يجري تقييما للنتائج التفصيلية، لكن المؤشرات المبكرة تشير إلى أن قدرة الحوثيين على تهديد الشحن التجاري قد تعرضت لضربة.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجماعة المدعومة من إيران، محمد عبدالسلام، في مداخلة عبر قناة "ألجزيرة" القطرية إن الهجوم الأمريكي-البريطاني أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصر الحوثيين دون أن يُحدد العدد.

لماذا الآن

قال مسؤول أمريكي كبير لشبكة CNN إن وابل هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر الثلاثاء كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لبايدن. وقال الرئيس الأمريكي إنه أمر بهذه الضربات "كرد مباشر على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن البحرية الدولية في البحر الأحمر". وأضاف أن الضربات الموجهة "هي رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة وشركاءنا لن يتسامحوا مع الهجمات على أفرادنا أو يسمحوا لجهات معادية بتعريض حرية الملاحة للخطر في أحد أهم الطرق التجارية في العالم"، وشدد على أنه "لن يتردد" باتخاذ إجراءات إضافية.

الرد الحوثي:

شنت قوات الحوثيين هجمات انتقامية على السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر ردًا على الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وشركاؤها، حسبما ادعى عضو بارز في الجماعة في وقت مبكر من الجمعة.

منطقة مشتعلة

أعربت المملكة العربية السعودية، الشريك العسكري الوثيق للولايات المتحدة والتي دخلت في هدنة تم التوصل إليها بعناية مع الحوثيين بعد سنوات من الحرب، عن قلقها العميق بشأن الوضع الأمني في البحر الأحمر وحثت على ضبط النفس. في حين ام تعلق إيران، الداعة للحوثيين، على الفور.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الضربات المشتركة على مواقع الحوثيين قد لا تكون التحركات النهائية ضد الجماعة المدعومة من إيران، مما يشير إلى أنه قد يكون من الضروري اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية الناس والتجارة في البحر الأحمر. وتابع المسؤول: "قد لا تكون هذه الكلمة النهائية في هذا الموضوع".

