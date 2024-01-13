دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، السبت، بموقف جنوب إفريقيا بعدما رفعت قضية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وقال عمرو موسى في منشور عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أحيي دولة جنوب إفريقيا التي أتت بإسرائيل إلى محكمة العدل الدولية متهمة إياها، عن حق، بارتكاب (جريمة إبادة البشر ضمن جرائم أخري جماعها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، حسب قوله.

وأضاف عمرو موسى: "هذا موقف سياسي محترم يستند إلى موقف قانوني قوي، وشجاعة لا تقارن بها شجاعة هزت الساحة الدولية".

وأردف الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية في منشور آخر عبر المنصة ذاتها: "أدت جنوب إفريقيا خدمة كبري للقضية الفلسطينية في ساحة دولية مليئة بالمؤامرات والتهديدات والمخاوف. لم تأبه يل عارضت مواقف دول عظمي ساندت ومكنت إسرائيل من الإمعان في ظلم الفلسطينيين وفي تجاهل حقوقهم والاستيلاء على أرضهم وتشتيت شعبهم"، حسب تعبيره.

وختم عمرو موسى منشوره قائلا: "تعظيم سلام لدولة جنوب إفريقيا".