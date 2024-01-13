(CNN) -- وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الشكر إلى المستشار الألماني أولاف شولتس على رفض برلين للادعاءات التي استمعت إليها محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

وقال نتنياهو لشولتس، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن "موقفك وموقف ألمانيا إلى جانب الحقيقة يحرك جميع مواطني إسرائيل".

ووصف نتنياهو القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة بأنها "مليئة بالنفاق والحقد"، مضيفا أنه "يجب ألا يسمح لها بأن تسود على المبادئ الأخلاقية المشتركة بين بلدينا والعالم المتحضر برمته".

كما شكر نتنياهو شولتس على قرار ألمانيا الانضمام إلى المناقشات في محكمة العدل الدولية كـ"طرف ثالث"، وهو ما يشير إلى استعداد برلين للعب دور نشط يدعم إسرائيل في المحكمة.

وقالت الحكومة الألمانية إنها "ترفض صراحة" الاتهامات بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وصرح المتحدث باسم الحكومة ستيفن هيبستريت أن "ألمانيا ستتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية بموجب مادة تسمح للدول بطلب توضيحات بشأن استخدام اتفاقية متعددة الأطراف".

واختتم، الجمعة، اليوم الثاني والأخير من جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، وزعمت إسرائيل أن حربها في غزة كانت "دفاعا عن النفس وأنها تستهدف حركة حماس".

وفي اليوم السابق، زعمت جنوب إفريقيا أن القيادة الإسرائيلية "عازمة على تدمير الفلسطينيين في غزة".