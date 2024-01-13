الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

نتنياهو: نشكر ألمانيا لرفضها مزاعم جنوب إفريقيا عن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة

الشرق الأوسط
نشر
دقيقتين قراءة
نتنياهو: نشكر ألمانيا لرفضها مزاعم جنوب إفريقيا عن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة
صورة أرشيفية لمؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمستشار الألماني أولاف شولتسCredit: MAYA ALLERUZZO/POOL/AFP via Getty Images

(CNN) -- وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الشكر إلى المستشار الألماني أولاف شولتس على رفض برلين للادعاءات التي استمعت إليها محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

قد يهمك أيضاً

إسرائيل ترد على اتهامات جنوب إفريقيا بشأن أوامر الإخلاء في غزة وارتكاب "إبادة جماعية"

وقال نتنياهو  لشولتس، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن "موقفك وموقف ألمانيا إلى جانب الحقيقة يحرك جميع مواطني إسرائيل".

ووصف نتنياهو القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة بأنها "مليئة بالنفاق والحقد"، مضيفا أنه "يجب ألا يسمح لها بأن تسود على المبادئ الأخلاقية المشتركة بين بلدينا والعالم المتحضر برمته".

كما شكر نتنياهو شولتس على قرار ألمانيا الانضمام إلى المناقشات في محكمة العدل الدولية كـ"طرف ثالث"، وهو ما يشير إلى استعداد برلين للعب دور نشط يدعم إسرائيل في المحكمة.

وقالت الحكومة الألمانية إنها "ترفض صراحة" الاتهامات بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وصرح المتحدث باسم الحكومة ستيفن هيبستريت أن "ألمانيا ستتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية بموجب مادة تسمح للدول بطلب توضيحات بشأن استخدام اتفاقية متعددة الأطراف".

واختتم، الجمعة، اليوم الثاني والأخير من جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، وزعمت إسرائيل أن حربها في غزة كانت "دفاعا عن النفس وأنها تستهدف حركة حماس".

وفي اليوم السابق، زعمت جنوب إفريقيا أن القيادة الإسرائيلية "عازمة على تدمير الفلسطينيين في غزة".

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.