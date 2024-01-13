"ظهروا في مشاجرة جماعية".. الأمن السعودي يعتقل 8 أشخاص في منطقة تبوك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، القبض على 8 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي أثناء مشاجرة جماعية بسبب خلاف بينهم، موضحا أنه تمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا"، في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك، قبضت على 8 أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي في مشاجرة جماعية لخلاف بينهم في محطة وقود".

وأضاف الأمن العام السعودي أنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن العام السعودي مقطع فيديو للأشخاص بعد اعتقالهم وأرفقه بمنشوره على منصة "إكس".