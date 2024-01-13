قيادي حوثي يوجه رسالة إلى أمريكا وبريطانيا: لم نصل إلى شواطئ فلوريدا

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(CNN)-- حث عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي في اليمن، محمد علي الحوثي الأمريكيين والبريطانيين على "العودة إلى بلادهم، والتركيز على معالجة العنصرية بدلا من حماية السفن الإسرائيلية".

وانتقد الحوثي، خلال خطاب ألقاه في العاصمة اليمنية صنعاء، الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بسبب "عدوانهما" في إشارة إلى شن غارات جوية على مواقع تابعة للحوثيين، الخميس.

وتجمعت حشود ضخمة في العاصمة اليمنية، الجمعة، وحاملوا الأعلام الفلسطينية وذلك احتجاجا على شن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الغارات، وردد المتظاهرون هتافات "الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، النصر للإسلام".

ونصح محمد علي الحوثي الدول بـ"الاستجابة" للتحذير الأخير الذي أطلقه زعيم حركة الحوثيين عبدالملك الحوثي عندما قال إن "أي هجوم على اليمن سيقابل برد قوي".

وفي رفضه للادعاء الأمريكي بأن الضربات شنت على اليمن "دفاعا عن النفس"، قال الحوثي: "لم نهاجم الشواطئ الأمريكية، ولم نصل إلى شواطئ فلوريدا، ولم نهاجم الجزر الأمريكية"، وأضاف: "أنتم النازيون، وضرباتكم لبلادنا أعمال إرهابية"، ووصف أمريكا بأنها "عدو الشعب اليمني ومصدر للإرهاب".