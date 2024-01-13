الجيش الأمريكي يعلن" فقدان" اثنان من البحارة قبالة سواحل الصومال

(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، الجمعة، أنه تم الإبلاغ عن "فقدان" اثنين من البحارة الأمريكيين أثناء قيامهما بعمليات، الخميس، قبالة سواحل الصومال.

وقالت القيادة المركزية إن عمليات البحث والإنقاذ "مستمرة لتحديد مكان البحارة".

ولم يقدم البيان الموجز أي معلومات إضافية حول ما كان البحارة يفعلونه عندما فقدوا، بخلاف القول بأنهم "تم نشرهم في منطقة عمليات الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية وكانوا يدعمون مجموعة واسعة من المهام".

وأضاف البيان: "احتراما للعائلات المتضررة، لن ننشر المزيد من المعلومات في الوقت الحالي".

وتحتفظ الولايات المتحدة بوجود عسكري صغير في الصومال يركز على التهديد الذي تشكله حركة "الشباب" المتشددة، التي نفذت هجمات ضد الحكومة الصومالية.

وتصنف الولايات المتحدة حركة "الشباب" كـ"منظمة إرهابية"، وبالإضافة إلى تدريب القوات الصومالية، قامت الولايات المتحدة أيضا بالتنسيق مع الحكومة لتنفيذ ضربات ضد حركة "الشباب".

ووفقا للقيادة الأمريكية في إفريقيا، فإن "حركة الشباب هي أكبر شبكة لتنظيم القاعدة وأكثرها نشاطا في العالم، وأثبتت قدرتها على مهاجمة القوات الأمريكية وتهديد المصالح الأمنية لأمريكا".