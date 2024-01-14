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لجنة حماية الصحفيين: مقتل ما لا يقل عن 82 صحفيا منذ هجوم 7 أكتوبر

الشرق الأوسط
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لجنة حماية الصحفيين: مقتل ما لا يقل عن 82 صحفيا منذ هجوم 7 أكتوبر
Credit: YOUSSEF ALZANOUN/Middle East Images/AFP via Getty Images

(CNN)--  قالت لجنة حماية الصحفيين، السبت، إن 82 صحفيا على الأقل قتلوا في غزة وإسرائيل ولبنان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما بدأ الصراع الأخير بين إسرائيل وحركة "حماس".

ووفقا لبيان اللجنة: "كان من بين الضحايا 75 فلسطينيا في غزة و4 إسرائيليين و3 لبنانيين"، وأورد البيان أسماء جميع الصحفيين الذين قُتلوا منذ 7 أكتوبر "استنادا إلى معلومات تم الحصول عليها من مصادر لجنة حماية الصحفيين في المنطقة وتقارير وسائل الإعلام"، بما في ذلك الصحفيان الفلسطينيان أحمد بدير ومحمد جمال صبحي، اللذين قُتلا الأسبوع الماضي في حادثين منفصلين خلال غارات جوية على جنوب قطاع غزة.

وقال البيان إنها "الفترة الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين منذ أن بدأت اللجنة جمع البيانات في عام 1992".
 

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