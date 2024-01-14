نشر الأحد ، 14 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، عباس حسيني، أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، بحث مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان حل مشكلة تأخير المعتمرين.

وأوضح المسؤول الإيراني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أنه "من المفترض أن يتم حل القضايا في الأيام القليلة المقبلة، وأنهم في انتظار رد وزارة الخارجية ومنظمة الطيران المدني".

وبحسب الوكالة الإيرانية، كان عبداللهيان أشار في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، منذ أيام "إلى الاتفاق بين البلدين بشأن مسألة إرسال المعتمرين وعن التأخير وكيفية حله مع نظيره السعودي"، طبقا للوكالة الإيرانية.

وأوضح رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية أنه "تفاديا لفقدان المصداقية، لا يمكن الإعلان عن موعد إرسال المعتمرين حتى إذا تأخر هذا الأمر لأي سبب من الأسباب"، بحسب الوكالة.

وأضاف عباس حسيني أن "إيران مستعدة منذ شهرين لإرسال المعتمرين، وفور حل هذه المشكلة وإصدار تصاريح الطيران، سوف يتم استئناف الرحلات إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة"، حسبما أوردت "إرنا".

وأوضح عباس حسيني أن "الخلل الفني وعدم إصدار تصاريح الطيران للرحلة هو السبب الرئيسي في توقف إيفاد المعتمرين"، طبقا للوكالة.