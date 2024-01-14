نشر الأحد ، 14 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، القبض على شخص أطلق النار من سلاحه الناري بالهواء في منطقة الجوف، كما اعتقل شخصا آخر في منطقة الرياض عرض حياة الآخرين للخطر.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "شرطة منطقة الجوف قبضت على شخص لإطلاقه النار من سلاح ناري بحوزته في الهواء بمحافظة دوما الجندل، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر".

وأضاف الأمن العام السعودي في منشوره، في وقت متأخر مساء السبت، أنه "جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقة، وإحالته إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن العام السعودي مقطع فيديو للشخص المعتقل لحظة إطلاقه النار في الهواء، وأرفقه بمنشوره.

كما أعلن الأمن العام السعودي في منشور ثان على منصة "إكس"، أنه "تم اعتقال شخص في منطقة الرياض لتعريضه حياة الآخرين للخطر وإتلاف ممتلكات عامة".

وأوضح المنشور أنه "تعمد ترك مركبته في وضع التشغيل وسيرها حتى اصطدامها، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".