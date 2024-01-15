دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علّقت وزارة الداخلية المصرية على مقطع فيديو متداول لـ"التحرش" بسائح كوري في منطقة أثرية، إذ أكدت أن المقطع المتداول يعود لعام 2022 وأنه تم القاء القبض على الجاني في ذلك الحين بعد تقدم السائح الكوري ببلاغ، وتم سجن المتحرش لمدة 5 سنوات، واتهمت جماعة "الإخوان المسلمين" بمحاولة إثارة البلبلة عبر تداول هذا المقطع مجددا.

وجاء في بيان الداخلية المصرية: "أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض سائح "كورى الجنسية" لمحاولة تحرش من قِبل أحد الأشخاص بمنطقة مقابر أثرية "قديم" سبق تداوله عام 2022".

وأضافت الوزارة في بيانها: "حيث أنه خلال شهر أبريل عام 2022 تقدم الكوري المذكور ببلاغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة تضرر خلاله من أحد الأشخاص لمحاولته التحرش به بمنطقة مدافن قايتباي".

وأردفت الداخلية: "وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة في حينه "مزدوج الجنسية" واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وصدر ضده حكم بالسجن المشدد 5 سنوات وأنه متواجد حالياً بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذاً للحكم".

وختمت الداخلية بيانها بالقول: "وأن ذلك يأتي ضمن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق بإعادة نشر فيديوهات قديمة مجتزأة لترويج الأكاذيب المضللة للنيل من حالة الأمن والاستقرار وهو ما يعيه الشعب المصري"، على حد قولها.

يذكر أنه انتشر في الساعات الماضية مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر قيام شخص بلمس السائح الكوري من أماكن حساسة ومحاولة إغرائه لممارسة الجنس في منطقة أثرية بمصر.