دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه مقدم "بودكاست مربع" رسالة اعتذار للسعودية وشعبها وقيادتها بعد تداول تغريدات قديمة له تعرض على إثرها لهجوم من جانب عدد من مستخدمي منصة "إكس"، تويتر سابقا.

وتداول مستخدمون على منصة "إكس" تغريدات قديمة لحاتم النجار اعتبر البعض أنها كانت "مسيئة" للسعودية، ما عرضه لهجوم واسع على المنصة.

ونشر النجار عبر صفحته على المنصة نفسها، رسالة اعتذار قال فيها: "ساءتني تغريدات قديمة لي نُشرت هذه الأيام، وشعرت بشديد الندم من طيش واندفاع حاتم المراهق الذي لم يتجاوز عمره حينها 18 عامًا. أعترف أن تصوراتي عن الحياة وقتها كانت قاصرة، وكنت أقل نضجًا من اليوم".

وأردف مقدم البودكاست واسع الانتشار في المملكة، قائلا: " وكأي شاب نشأ على حب الوطن الذي غمرني بخيراته وأفضاله، أقول لكم بقلبٍ صادق، وامتنانٍ عظيم: أعتذر لهذا الوطن وقيادته وشعبه. أعتذر لكل مَن أحسن بي الظن، وخذله ما كتبت. أعتذر لكل غيور محب لوطنه"، حسب قوله.

وتابع النجار قائلا: " وأسأل الله أن يعينني على رد الدَّين لهذه البلاد السخيّة، التي ما زالت تفيض علينا بخيراتها، وأن أخدمها في كل أرض وسماء تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيّدي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله".

وانتشر وسم "القبض على حاتم النجار" بشكل واسع في السعودية وكان ضمن الأكثر تفاعلا في المملكة الإثنين.