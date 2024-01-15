نشر الأحد ، 14 يناير / كانون الثاني 2024

(CNN)-- أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن، الأحد، إلقاء القبض على 6 نشطاء من جماعة "العمل الفلسطيني" في إطار التحقيقات بشأن مؤامرة يشتبه بها لتعطيل بورصة لندن.

وبدأ التحقيق بعد أن نقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية المعلومات إلى شرطة العاصمة، الجمعة.

وبحسب بيان للشرطة، فإن "نشطاء جماعة (العمل الفلسطيني) كانوا يعتزمون استهداف بورصة لندن، صباح الاثنين، لإحداث أضرار ومحاولة إغلاق المبنى في محاولة لمنع فتح المبنى للتداول".

وقالت الشرطة إن عناصرها ألقوا القبض على شخص (31 عاما) في ليفربول للاشتباه في قيامه بـ"التآمر للتسبب في أضرار جنائية".

وأضافت: "في وقت لاحق من يوم الأحد، تم القبض على 5 أشخاص آخرين يعتقد أنهم جميعا جزء من نفس المؤامرة لارتكاب نفس الجريمة"، حيث شملت الاعتقالات امرأة (29 عاما) ورجلا (23 عاما) ، كما تم القبض على امرأتين أخريين (28 و 26 عاما) في ليفربول، وكذلك اعتقال رجلا ( 27 عاما) في برايتون، وذكرت أن الستة "ما زالوا رهن الاحتجاز".

وقال مدير مباحث شرطة العاصمة سيان توماس: "هذه اعتقالات كبيرة، ونعتقد أن هذه المجموعة كانت مستعدة لتنفيذ عمل تخريبي ومدمر كان من الممكن أن تكون له آثار خطيرة لو تم تنفيذه بنجاح".

وأضاف: "أنا ممتن لإكسبريس لاستعدادها لتقديم المعلومات المستمدة من تحقيقاتها الخاصة لقد كان له دور فعال في مساعدتنا على التدخل بنجاح"، وتابع: "لم يكن لدينا سوى وقت محدود للتحرك، بعد أن تم تزويدنا بالمعلومات بعد ظهر يوم الجمعة فقط".