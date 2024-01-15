(CNN) -- قال وزير الدفاع غرانت شابز الاثنين إن المملكة المتحدة "ستنتظر وترى" إمكانية شن المزيد من الضربات ضد الحوثيين في اليمن من أجل حماية الشحن الدولي.

وعندما سُئل على "سكاي نيوز" عما إذا كانت المملكة المتحدة ستدعم المزيد من الضربات على أهداف للحوثيين، بعد العملية المشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في البحر الأحمر الأسبوع الماضي، قال شابز: "نحن لا نعتزم الذهاب إلى اليمن أو أي شيء من هذا القبيل، ولكن ببساطة نود إرسال رسالة واضحة جداً، آمل، لا لبس فيها إلى الحوثيين المدعومين من إيران، بأن سلوكهم في البحر الأحمر غير مقبول تماماً".

وأردف وزير الدفاع البريطاني في تصريحاته قائلا: "سنشاهد ونراقب الوضع الآن بحذر شديد".

وأضاف شابز قائلا: "دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث، لأننا لا نريد أن نتورط في عمل في البحر الأحمر. لكن في النهاية حرية الملاحة هي حق دولي".